Tevfik Göksu'dan adaylık açıklamas

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB adaylığı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ismi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmeye başladı. Göksu'nun uzun süredir bu göreve ilgi duyduğu iddia ediliyor.

Aynı zamanda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili olan Göksu, her fırsatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor.

Göksu, bu sabah FOX TV'de İlker Karagöz'ün programına konuk olarak yine İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'nu İstanbul'u yönetmemekle ve CHP'yi yeniden yapılandırmaya çalışmakla suçladı.

Ayrıca, neden Esenler Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yapmadığı sorusuna da cevap verdi. Göksu, "Bizim belediye başkanlarımız, adaylık için başvurmazlar" şeklinde konuştu.