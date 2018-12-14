The Economist: ''Erdoğan'ın bir öcüye ihtiyacı var''

İngiltere’de yayımlanan haftalık The Economist dergisi, 2013’teki Gezi Parkı protestolarının Türkiye’de yeniden gündeme gelmesiyle ilgili bir makale yayımladı.

‘Türkiye Cumhurbaşkanı yeni bir düşman buldu: Meşhur Macar Yahudisi’ başlıklı makalede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir düşman yaratarak, ‘pek çok otokrat gibi Macar-Amerikalı iş insanı George Soros’u ülkeye zarar verecek eylemlerde bulunmakla suçladığı’ belirtildi.

Makalede, Erdoğan’ın Fransa’daki Sarı Yelekliler protestoların ele alınış biçimini eleştirdiği ve hükümet yanlısı basın kuruluşlarının Paris’ten aralıksız canlı yayın yaptıkları belirtildi; Erdoğan’ın “Artık kimse Türkiye’ye demokrasi, insan hakları, özgürlük dersi vermeye kalkamaz” sözleri hatırlatıldı. “Yıllardır Türkiye hükümetinin kitlesel protestolar konusunda endişelenmesine gerek yoktu” denilen yazıda, Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün Türkiye ile ilgili raporuna da gönderme yapıldı. Rapora göre Türkiye, araştırmaya katılan ülkeler arasında yüzde 65 ile sosyal medyada siyasi görüşlerini açıklamaktan en çok çekinen ülke oldu.

Ardından makalede Gezi Parkı eylemleri ile ilgili soruşturmada geçen ay 13 sivil toplum lideri ve akademisyenin ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı. Makalede, polis tarafından “ekibin lideri” olmakla suçlanan Osman Kavala’nın hakkında iddianame hazırlanmaksızın bir yıldır hapiste olduğuna da dikkat çekildi.

Eşi de gözaltına alınanlardan biri olan insan hakları savunucusu Murat Çelikkan, Economist’e verdiği demeçte gözaltıların devam edebileceğinden endişe duyduğunu söyledi. “Hükümet yeni düşmanlar yaratmak zorunda” diyen Çelikkan, “Destekçilerini bir arada tutmak zorunda” ifadelerini kullandı.

‘GEZİ PROTESTOLARINA 3.5 MİLYON KİŞİ KATILDI’

2013’teki Gezi Parkı protestolarına 3,5 milyon kişinin katıldığını hatırlatan The Economist, makaleye şöyle devam etti: “Erdoğan Gezi protestolarında, 2016 darbe girişimini düzenlediğine inanılan İslami bir hareket olan Gülenciler de dahil olmak üzere, hep dış güçleri ve ‘faiz lobisi’ olarak tanımladığı bir şeyi suçladı. Son zamanlarda ise yeni bir zanlı buldu: George Soros, milyarder hayırsever”

Ardından makalede Erdoğan’ın 21 Kasım’da sarf ettiği şu sözler hatırlatıldı: “Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi. Şu anda içeride. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros.”

‘SOROS’U SUÇLAMAK ÇOK KOLAY’

Makalede, George Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın bu açıklamadan bir hafta sonra Türkiye’deki faaliyetlerine son vereceğini açıkladığı hatırlatıldı. Makale şöyle son buldu:

“Bir öcüye ihtiyaç duyan güçlü bir adam için Soros çok çekici. Zengin. Liberal değerleri teşvik eden yardım kuruluşlarına para aktarıyor. Yahudi olmaktan ‘suçu sabit.’ Ve karşılık veremez çünkü muazzam, yasa dışı etkilerine dair komplo teorileri boş laf. Erdoğan’ın onu kötülemede Macaristan’ın (başbakanı) Viktor Orban’a katılması belki de bu yüzden.

Ancak Erdoğan’ın sorunsuz işleyen propaganda makinesi bile bazen tekleyebiliyor. Paris’teki bir protestoda, Sarı Yelekli bir protestocu canlı yayın sırasında bir TRT muhabirinin sözünü kesmeye başladı. ‘Kendi ülkelerinde hiçbir eylemi vermeyen TRT, burada Fransa’yı haber yapıyor’ diye bağırdı. Sarı Yelekli Türk çıktı. Kanal, doğal olarak, onu terrorist sempatizanı ilan etti.”



