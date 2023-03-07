TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Karar verici ben olsaydım Kemal Bey’i isterdim

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Candaş Tolga Işık, her hafta sanat, spor ve siyaset dünyasından önemli isimleri tv100 ekranlarında ağırlıyor. Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un bu haftaki konuğu Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

"KARAR VERİCİ BEN OLSAYDIM KEMAL BEY’İ İSTERDİM"

Işık'ın "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Karar merciinde olsaydınız bu 3 isimden hangisinin aday olmasını isterdiniz?" sorusuna Baş "Karar verici ben olsaydım Kemal Bey’i isterdim. Fikirlerinden öte Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı ve masanın kuruluşunda özel bir ağırlığı var. O yüzden bunu söylüyorum. Türkiye’de fikirleri tartışamıyoruz. Kemal Bey sosyal demokrat mı? Sosyalist mi? Kendisine demokrat amca diyor. Gerçekten bunları tartışmak istiyorum." dedi.

"BU ÜLKE ÖZGÜR BİR ÜLKE OLSUN İSTİYORUM"

Baş "Sosyal demokrasi nedir? Ülkeyi nasıl yönetir? Örneğin bir sosyal demokrat parti Saadet Partisi ile ittifak kurar mı? Bir sosyal demokrat parti Gelecek Partisi ile ittifak kurar mı? Bunu şunun için söylüyorum: İçinde bulunduğumuz durumun özgürlüğüne işaret ediyorum. Üzerimizdeki karabasanı kaldırıp nefes almaya başlayacağız ve insanca tartışacağız. Selahattin Demirtaş ittifakımızın bir parçası. Selahattin ile tartışmayı özledim. Dışarıdan bakıldığında her konuda anlaştığımız sanılıyor. Bu ülke özgür bir ülke olsun istiyorum." diye konuştu.