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TİP Milletvekili Sera Kadıgil: ''Sırf vajinamız var diye ikinci sınıf muamele istemiyoruz''

CHP’den ayrılarak TİP’e katılan Milletvekili Sera Kadıgil, dün gerçekleşen KeçiFest’de “Biz kadınlar sırf vajinamız var diye ikinci sınıf muamelesi görmek istemiyoruz” diye konuştu.

İstanbul'da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen KeçiFest’te sanatçılar, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yararına sahneye çıktı. “Biat değil, inat!” sloganıyla düzenlenen festivalde konuşan TİP Milletvekili Sera Kadıgil, “Biz kadınlar sırf vajinamız var diye ikinci sınıf muamelesi görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler Türkiye İşçi Partisi vajinamız var diye Sera Kadıgil
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