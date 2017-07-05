''TSK'nın içinde FETÖ'cülerin dışında...''

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "TSK içerisinde yerleştiği teröristlerin darbe planının bütün aşamaları onlar tarafından planlanıyor. Pensilvanya'ya götürülüyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın yurtdışı kayıtlarına bakınca görüyorsunuz. FETÖ hepimiz bildiği bir numaralı faili. Şimdi burada örgüt bu işin taşeronluğunu yapıyor." diye konuştu. Bozdağ, "TSK içindeki FETÖ'cülerin dışında başka unsurlar da var. İçerde de var bu darbeye destek veren çok sayıda kişiler. Şu an yargıya hesap veriyorlar, bir kısmı aranıyor." diye konuştu.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

Rabbim bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın bu son olsun. 15 Temmuz günü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ilk mezunlarını veriyordu. Biz programa katıldık. Sonra eve geçtim. Evde kimse yoktu. Rahat bir kıyafet giydim televizyona bakmıyorum, saat 9-10 arası. Kenan Bey aradı uçaklar çok alçaktan uçuyor İstanbul'da köprüler kapatıldı bilginiz var mı? dedi, yok dedim. Telefonu kapatır kapatmaz Efkan Bey'i aradım ama Efkan Bey'e ulaşamadım. Hakan Bey'i (Hakan Fidan) aradım ama ona da ulaşamadım. Başbakanımızı aradım. Birkaç aramadan sonra görüşme imkanımız oldu. Kendisine sebebini sordum o da bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıyayız dedi. Sayın Başbakanımız ile istişare yaptık. Bİz demokrasiyi milletimizi korumak için mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk. Başbakan'ın açıklama yapmasının önemli olduğunu konuştuk.

Abdest aldım giyindim. Aklımda Kızılay'a gitmek vardı. Korumalarımıza da haber vermedim. Evde araba da yok. Yayan Kızılay'a gidecektim.

Ben önce TRT'ye bağlanmak istedim ama o sırada TRT işgal edilmişti. Sonra Habertürk dahil bütün TV'lerde görüşlerimizi paylaştık. Pek çok şey oldu. Bir noktadan sonra biz Meclis'e geçmeye karar verdik.

Kızılay'a mı Meclis'e mi dedik. Kızılay'da olursanız darbeciler vatandaşların üzerine bir takım saldırıda olabilir dediler. Onun üzerine Meclis'e gitmeye karar verdik. Meclis'e gelince Meclis Başkanımız kürsüde milletvekilleri var. Çok sayıda kişi var. Ben hükümet adına söz aldım ve bir noktada bomba atıldı.

Konuşma sonrasında ama çok büyük gürültü çıktı. Avizeler sallandı. Vekiller sağa sola kaçıştı biz devam ettik. Bu sefer tam tepemizde düşmüş gibi oldu.

Türkiye Bekir Bozdağ’ın darbe girişimi gecesi söylediklerini konuşmuştu

İkinci bir bomba patladı. Konuşmalar yine devam etti. Konuşma devam ederken bazı mileltvekili arkadaşlar 'Burada duygusallığa yer yok. Bomba buraya düşseydi hayatımızı kaybedebilirdik. Sığınağa gidelim' diye birisi söylüyor biri teyit ediyor. Benim aklıma şu an Meclis canlı yayında olabilir. Eğer Meclis kapandı havası verirsek bu sokaklara yansır. İnsanlar sokağa gelemez. Ben de kürsüyü bıraktım eğer biz gidersek millet korktu der. Bize düşen buırada ölmektir diye bir ifade kullandım. Ertesi gün böyle bir ifade kullandığımızı hatırlamıyorum.

Daha sonra çıkan iddianamalerde gördük.. Akıncı iddianamesi var. Hepsini okuma imkanı yok. Akıncı iddianamesi önemli bir iddianame. Olay kısmı olan yerlere bakınca Meclis'in bombalanmasına daha sonra karar veriliyor. Bunlar darbeyi başardıklarını, darbeye katılanlara söylüyorlar. Siz sosyal medyaya bakmayın her şey iyi gidiyor gibi psikolojik şeyler.

Darbenin esas yönetici takımı bu işe kattıkları kişilere bu bilgiyi veriyorlar. Milletvekillerini darbeye meydan okuyor. Darbe oldu o zaman Meclis neden çalışıyor diye Meclis'i susturmak için doğrudan Meclis'e bomba atılıyor. Meclis'tekileri öldürmek için.

Genel Kurul'un olduğu kısım kapalı. Açık bir yer var. Işıklar yanınca orası gözüküyor. Muhtemel ki uçak koordinatları aldı ama Genel Kurul nerede ışığın olduğu yeri görüp atıyor. 15-20 metre ilerde olsa Genel Kurul'a gelecek. İçindeki vekilleri yok etmeyi planladıklarına inanıyorum. Öldürmek istediklerini düşünüyorum.

"TSK İÇİNDEKİ FETÖ'CÜLERİN DIŞINDA BAŞKA UNSURLAR DA VAR"

FETÖ'nün yalnız olduğunu hiç düşünmedim. TSK içerisinde yerleştiği teröristlerin darbe planının bütün aşamaları onlar tarafından planlanıyor. Pensilvanya'ya götürülüyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın yurtdışı kayıtlarına bakınca görüyorsunuz. FETÖ hepimiz bildiği bir numaralı faili. Şimdi burada örgüt bu işin taşeronluğunu yapıyor.

TSK içindeki FETÖ'cülerin dışında başka unsurlar da var. İçerde de var bu darbeye destek veren çok sayıda kişiler.

Şu an yargıya hesap veriyorlar, bir kısmı aranıyor. Darbenin başarıya ulaşmasını beklediler. Türk halkının nasıl yalnız bırakıldığını gördük.

FETÖ'yü kullanan güçler var. Dışarıda FETÖ'yü kullanan bir yapı olduğu çok açık. Türkiye'de yapılmış darbelerin taşeronları var.

Bu darbe teşebbüsü gece şu saatte olsaydı diye bir yorum var ya hangi saatte olursa olsun başarıya ulaşamazdı. Türkiye eskisi gibi değil. Halk eskisi gibi değil. Medya eskisi gibi değil. Bütün medya darbeye karşı durdu. Çoğulculuk darbeyi önlemede en büyük kalkanımız oldu.

Ne olacaktı peki? Eğer darbe başarılı olsaydı FETÖ terör örgütü başı Gülen Pensilvanya'dan Türkiye'ye dönecekti. Türkiye'nin bir kısmının Türkiye'den ayrılma ihtimali doğacaktı.

Halk kabul etmeyeceği için iç çatışma çıkacaktı. Bu arkasında Türkiye'nin yabancı güçler tarafından işgaline kadar gidebilecekti. Dinde reformu da FETÖ terör örgütü yapacaktı. Kuran ve sünneti kendine göre değiştireceklerdi.