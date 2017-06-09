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  4. 09 Haziran 2017 00:01

Türk askeri Katar'a gidiyor ! Erdoğan onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerlerinin Katar'a gitmesini öngören kanunu onayladı.

Türk askeri Katar'a gidiyor ! Erdoğan onayladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" u onayladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7022 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun' ile 7023 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'ları, Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

DHA

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