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  4. 07 Kasım 2018 08:10

Türkiye'den ABD'nin PKK yöneticilerine ödül koymasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin PKK elebaşlarının başına ödül koymasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Türkiye'den ABD'nin PKK yöneticilerine ödül koymasıyla ilgili açıklama
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK’nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK’nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koyması hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. ABD’nin bu hamlesinin Türkiye tarafından olumlu karşılandığını aktaran Aksoy, "Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye’de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ABD Dışişleri Bakanlığının, terör örgütü PKK'ya mensup sözde üst düzey yöneticiler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verileceğini duyurmuştu.

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İHA

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