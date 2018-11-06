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  4. 06 Kasım 2018 21:32

Beştepe'den ABD'nin PKK hamlesine ilk tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin üst düzey PKK'lı teröristin başına ödül koyması hakkında açıklama yaptı.

Beştepe'den ABD'nin PKK hamlesine ilk tepki
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin 3 üst düzey PKK'lı teröristin başına ödül koymasına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "’YPG'yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar.

Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır." dedi.

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Kalın açıklamasında, "YPG’yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar bununla bizi kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

ibrahim kalın , ypg , beştepe , abd , pkk
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