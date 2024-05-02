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Kumar borcu cinayeti: Cesedi fındık bahçesinden çıktı

Kumar borcu cinayeti: Cesedi fındık bahçesinden çıktı
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Sakarya'da kayıp olarak aranan Iraklı M.A.M.'nin (44) fındık bahçesinde toprağa gömülü cesedi bulundu. Aralarında 16 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şahsın kumar borcu yüzünden öldürüldüğü iddia edildi.

Kentte, 'Uluslararası koruma ve ikamet izni' statüsünde yaşayan M.A.M.'nin ailesi, eve dönmemesi üzerine, 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, M.'nin bulunması için soruşturma başlattı. Kentte korsan taksicilik yaptığı iddia edilen, evli ve 3 çocuk babası M.'nin otomobili, 28 Nisan'da Adapazarı ilçesinde boş arazide bulundu. Ekipler, M.'nin görüştüğü kişileri de takibe alıp sorguladı. Sorgularda bazı şüphelilerin çelişkili ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi.

M.A.M.'nin Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü belirlendi. Bir fındık bahçesinde kadavra arama köpekleriyle arama yapıldı. M.'nin cesedi, dün, toprağa gömülü halde bulundu. M.'nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü'ndeki adli tıp kurumunun otopsi merkezine götürüldü. Bulgular daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili H.B. (43), Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), E.S. (21), S.T. (30) ve 16 yaşındaki çocuk ile birlikte, toplam 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Sorguda M.'nin kumar borcu nedeniyle öldürüldükten sonra fındık bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

DHA

Etiketler sakarya fındık bahçesi ceset ırak
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