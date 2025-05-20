Vefatı sonrası Volkan Konak'ı hedef alan müftüye sürgün!

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından ''Sahnede gebermiş'' şeklinde paylaşım yapan Çatalca Müftüsü A.M., Kocaeli'ne vaiz olarak atandı.

Çatalca Müftüsü A.M., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanmıştı.

M.'nun bu paylaşımının büyük tepki uyandırması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Muhalefetin derhal görevden alınmasını talep ettiği M., sosyal medya hesabından yeni görev yerini duyurdu. M.'nin paylaştığı görevlendirme yazısına göre, Çatalca Müftüsü artık Kocaeli İl Müftülüğüne bağlı "vaiz" olarak görev yapacak.

M. yeni görev yerini "savaşa girdiğini" belirterek duyurdu.

A.M.'nin paylaşımı şöyle:

“Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok.”

"GÖREVDEN ALMA ERDOĞAN, SANA BAKTIĞINDA ONU GÖRSÜNLER"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, müftü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle seslenmişti:

"Ey Tayyip Erdoğan, Volkan Konak’a, cenazeye saygın yok, bak senin hukukunu biz korumuşuz o süreçlerde, sana ayıplı görüntüleri var demiş adamı Çatalca’da müftü diye oturuyorlar sen de cumhurbaşkanıyım diye devletin başında oturuyorsun. Alma onu görevden sana o yakışır. Çatalcalılar ona baktığında seni, sana baktığında onu görsünler. Sana iftira eden kişi orada duruyorsa sen iktidarda değilsin, bir koltuğu işgal ediyorsun. İste dosyasını, bak. Ama bir tutum alacaksan Volkan Konak’a söylediği laf üzerinden tutum al.”