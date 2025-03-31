Müftüden Volkan Konak için skandal sözler

KKTC'deki konseri sırasında sahnede fenalaşarak tüm müdahalelere rağmen hayata veda eden ünlü şarkıcı Volkan konak'ın ardından Çatalca Müftüsü A.M. skandal ifadeler kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahne almak için giden ve bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı Gazimağosa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sanatçı Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili olarak Gazimağosa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan basın açıklamasında Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı ifade edildi.

Volkan Konak'ın bu ani ölümü Türkiye'yi yasa boğarken daha önce de yaptığı açıklamalarla gündem olan Çatalca Müftüsü'nden Volkan Konak için skandal açıklamalar geldi.

Volkan Konak için "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü A.M. paylaşımında "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." ifadesini kullandı.

Ayrıca bu paylaşımına gelen tepkilere de yanıt veren müftü "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” ifadelerini paylaştı.