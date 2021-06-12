  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

NATO Zirvesi öncesinde, Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetin Libya'yı ziyaret ettiği açıklandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey Türkiye heyetinin ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gittiği belirtildi. Açıklamada, "Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alıyor. Günübirlik ziyarette, ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak" denildi.

 

Etiketler türkiye libya ziyaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yerli korona virüs aşısı için Faz-3 gönüllüsü nasıl olunur?
Cumhurbaşkanlığı'nın koruma ordusuna milyonlarca TL harcandı
Ayda 61 bin TL kazanan çift maaşlı bir bakan yardımcısı daha
Türkiye'de 20 yaş ve altının aşılanacağı tarih açıklandı
Erdoğan'ın konvoyu bir türlü ilerleyemedi... Defalarca durdurup teşekkür ettiler
Erman Toroğlu: ''Rezil futbol''
Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Bakan Koca tam açılma için tarih verdi
''Ülkücüyüm ama HDP'ye oy veririm MHP'ye vermem''
Bir Zamanlar Çukurova'da yürekleri dağlayan veda