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Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: ''Merak etmeyin...''

Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: ''Merak etmeyin...''
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'da gündem olan ''Kılıçdaroğlu'na Email Yağmuru'' etiketiyle ilgili, ''Merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi'' dedi.

Sosyal medya platformu Twitter'da #KılıçdaroğlunaEmailYağmuru adlı etiket kısa sürede çok sayıda tweet atılarak gündem oldu.

“MERAK ETMEYİN, MUTLAKA DİNLEYECEĞİM DERDİNİZİ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu hashtag ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “#KılıçdaroğlunaEmailYağmuru tag'ini açanlar, merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi. Arkadaşlarım iletişime geçecek” dedi.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu twitter
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