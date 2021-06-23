Uğur Dündar'ın Yılmaz Özdil tartışması sonrası katılacağı ilk program belli oldu

Yılmaz Özdil'e canlı yayında isyan eden duayen gazeteci Uğur Dündar'ın olay sonrası katılacağı ilk program belli oldu.

Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasının ardından Uğur Dündar, canlı yayında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek çok sert tepki göstermişti.

Yılmaz Özdil ile yaşadığı tartışma sonrası Dündar'ın çıkacağı ilk program belli oldu.

TELE 1 Ege Bölge Temsilci Tuncay Mollaveisoğlu, sosyal medya hesabından Dündar'ın katılacağı programı açıkladı.

Mollaveisoğlu, ''Uğur Dündar’ı merak eden dostlarımıza, görüştüm, yarın akşam @tele1comtrde Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu programa katılacak'' ifadelerini kullandı.