Ümit Özdağ: ''Halk balkondan indirir''

MHP'nin muhalif isimlerinden ve referandumda "Hayır" kampanyası yürüten Ümit Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu önünde çok sert bir açıklama yaptı.

Çok sinirli olduğu gözlenen Özdağ açıklamasında "Önce dürüst seçim istiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu bu gün ortasında oyun kurallarını değiştiren kararı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Sandıkların yüzde 60'ına yakın itiraz var. Bu itiraz karara bağlanmadan kimse balkon konuşması yapmasın. Yarın balkondan indirir halk. Hukuk indirir. (Gazetecilerin yaptılar sözü üzerine) Yapsınlar. Hiçbir hukuki karşılığı yok. Biz bu ülkede olağanüstü baskı altında, olağanüstü şekilde, arkalarında devletin bütün paraları, devletin bütün kanalları bir referandum yaşadık. Bunların hepsine evet dedik. Ama sonucun manipule edilmesine evet demeyeceğiz. Göreceksiniz." diyerek YSK binası önünden ayrıldı.