Ümit Özdağ: ''Meral Akşener, ayrı bir parti kurmamı önerdi''

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
HABER GLOBAL TV'den Serap Belovacıklı'nın konuğu olan İYİ PARTİ Milletvekili Ümit Özdağ, önemli açıklamalarda bulundu.
Özdağ, "Meral Akşener, herkesle görüştü, benimle görüşmüyor. Bir aracı göndererek, partiden ayrılmamı ve başka bir parti kurmamı istedi" dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol