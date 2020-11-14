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  4. 14 Kasım 2020 12:47

Ümit Özdağ: ''Meral Akşener, ayrı bir parti kurmamı önerdi''

İYİ PARTİ Milletvekili Ümit Özdağ, Haber Global televizyonunda katıldığı canlı yayında "Meral Akşener parti kurmamı istedi" dedi.

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HABER GLOBAL TV'den Serap Belovacıklı'nın konuğu olan İYİ PARTİ Milletvekili Ümit Özdağ, önemli açıklamalarda bulundu. 

Özdağ, "Meral Akşener, herkesle görüştü, benimle görüşmüyor. Bir aracı göndererek, partiden ayrılmamı ve başka bir parti kurmamı istedi" dedi.

 
 

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