Ümit Özdağ: ''Meral Akşener, ayrı bir parti kurmamı önerdi''

HABER GLOBAL TV'den Serap Belovacıklı'nın konuğu olan İYİ PARTİ Milletvekili Ümit Özdağ, önemli açıklamalarda bulundu.

Özdağ, "Meral Akşener, herkesle görüştü, benimle görüşmüyor. Bir aracı göndererek, partiden ayrılmamı ve başka bir parti kurmamı istedi" dedi.



