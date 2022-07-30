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Ümit Özdağ, MHP ve Bahçeli'yi neden eleştirmediğini açıkladı

Türkiye'deki yasalve kaçak sığınmacılar konusunda en çok mücadele veren isim olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, canlı yayında MHP ile MHP lideri Bahçeli'yi neden eleştirmediğine dair soruya yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bahar Feyzan'ın canlı yayın konuğu oldu. Özdağ, daha önce MHP ve Devlet Bahçeli'yi hiç eleştirmediği için tepkilerin hedefi olmuştu. Özdağ, neden eleştiri yapmadığını “MHP’yi eleştirmiyoruz çünkü eleştirirsek bize gelen oy akışı duracak. Bu da bizim stratejimiz. Bu kadar da açık. Neden eleştirelim?” sözleriyle açıkladı.

Etiketler mhp zafer partisi canlı yayın devlet bahçeli
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