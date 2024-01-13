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Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin İstanbul adayını açıkladı

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin İstanbul adayını açıkladı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul adayının Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul adayını duyurdu.

31 Mart'ta Zafer Partisi adına İstanbul için yarışacak aday, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu.

Özdağ'ın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Biz aday tanıtım toplantımızı iptal etmeyeceğiz. Özgür Özel'in aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etmesi gerekiyor.

AKP de iptal etmiş bir tanıtım programını. AKP'nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük teröristin Şeyh Said’in Diyarbakır’da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir.

Büyük İstanbul depremi en büyük risk bu şehir için 7 ve üzeri deprem olma ihtimali yüzde 65.

İstanbul'da Zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında mahkum değil. İki zihniyet de aynı müteahhitlerle çalıştılar. 2 zihniyet de İstanbul'un değil müttehitlerin çıkarlarını savundular. Şimdi bu iki zihniyet İstanbulluların kaşrısına çok farklı bir şey gibi çıkıyorlar. Gerçek farkı yaratmak için Türkiye'de ve İstanbul'da zafer zamanı diyoruz. İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı. Adalar adayımız.”

Etiketler ümit özdağ zafer partisi Azmi Karamahmutoğlu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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