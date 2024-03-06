''Yandaşa ve Suriyelilere para var ama emeklilere yok''

İYİ Parti lideri Akşener, emeklilere yapılan maaş zammı, bayram ikramiyesi zammı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenerek "İtibardan tasarruf olmaz denilme mevzusunda para var, Suriyelilere para var, bazı yandaşların vergilerin silinmesi için var ama nedense emeklilere para bulunamıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim öncesi Ankara’nın ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener bugün Ankara’nın Altındağ ilçesinin Hamamönü semtindeki esnafı ziyaret etti.

Akşener, ilk ziyaret ettiği dükkanda; “İl girdiğimiz mekan bugün inşallah hayırlı bereketli olur. 3 yıl esnaf gezdim sadece bu işletmelerin içinde sizi dinledim, müşterilerinizin derdini dinledim, iktidara da dedik ki bu derdi çöz. Seçmen velinimet olmalıydı maalesef olamadı” dedi.

“ORTAYA ÇIKAN MANZARA SİZİN SESİNİZ OLMAK ÜZERE YOLA ÇIKAN İYİ PARTİ’NİN ÜZERİNE GİDİYOR”

Akşener, Amasya’da İYİ Parti pankartlarının kaldırılmasına yönelik kararı da eleştirdi. Akşener, şunları söyledi:

“Bizim Amasya’da iki tane pankartımız var. Bir tanesi diyor ki ‘Gençlere söz verdin mülakatı kaldır, mülakatı kaldırmayanları gençler unutmaz.’ Öbürü diyor ki ‘Emeklilere söz verdin gereğini yap, emekliler sana sözünü yerine getirmeyeni unutmaz.’ Ne oldu biliyor musunuz? AK Parti’nin ilçe başkanlığı müracaat etti YSK’ya, bizim ve MHP’nin temsilcileri ‘hayır’ demesine rağmen bu pankartların indirilme kararı alındı. Ölçü ne biliyor musunuz? Halkı kin ve nefrete sevk etmek ve tehdit etmek. Koskoca iktidar biz tehdit ediyoruz. Ortaya çıkan manzara sizin sesiniz olmak üzere yola çıkan İYİ Parti’nin üzerine gidiyor. Eğer bu tuhaflıklardan kurtulmak istiyorsa bu yerel seçimlerde şu kulakları sağı ve solu hafiften çekiniz. Hafif morartabilirsiniz ama koparmayın.”

"BAK HİÇBİRİ YERİNDEN KALKMIYOR”

Akşener, Hamamönü’nde bir başka esnaf ziyaretinde; “Çok uzun zamandır velinimet olmaktan çıktınız. Ceketimi assam olur, kola kutusunu koysam olur üzerinden gidiyor iş. Sizden ricam benim bir deneme yapın bakın diğerleri nasıl olacak. Genel başkan olarak ben dükkana geliyorum kaçıncı gezişim, bak hiçbiri yerinden kalkmıyor. Gelsinler şuraya, karşında hazır ola geçsinler. Destek bekliyoruz” dedi.

Akşener, esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Akşener, bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli maaşlarında ve bayram ikramiyelerinde istenilen artışlara ilişkin; “Muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örnekleriyle anlattım. Sözü edilen artışları yapabilmemiz için hiç yatırım yapmamız, kamu görevlilerine maaş bile vermesek karşılayamıyoruz” açıklamasını sorması üzerine şu yanıtı verdi:

“OYLARINA TALİBİZ”

“İYİ Parti olarak başından beri esnaf gezmeye başladığımdan beri emeklilerin halinin ne olduğunu onların içinde yaşayarak gördük ve anlatmaya başladık. Gelinen noktada bazı düzenlemeler yapıldı ama yetmez. Uçmuş vaziyette bütün fiyatlar. Bir emekli maaşına seyyanen 11 bin lira bütün emeklilere zam yapılması gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerekiyor. Bayramda verilecek ikramiyenin 7 bin lira olması gerekiyor. Ben bunu söylemeye devam edeceğim çünkü Türkiye’nin parası var. İtibardan tasarruf olmaz denilme mevzusunda var, Suriyelilere harcanan parada para var, bazı yandaşların vergilerin silinmesi esnasında var ama nedense emeklilere para bulunamıyor. Emeklilerimizi kendilerine bu dediklerimiz yapılmadığı takdirde iktidarı cezalandırmaya davet ediyoruz. Oylarına talibiz. Biz eğer bu seçimde öngördüğümüz bir sonuç alırsa 2028’de inşallah iktidar olacağız.”

Akşener, esnaf ziyareti sonrası 25 Mart 2014’de hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu’nun mezarını da ziyaret etti.