Yazlık Cumhurbaşkanlığı'nın maliyeti dudak uçulkattı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan "2021 Yılı Yatırım Programı’nda"Muğla'nın Marmaris İlçesindeki Okluk Koyu’na yaptırılan 300 odalı yazlık saray için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden bu yıl da milyonlarca lira harcanacağı ifade edildi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Yatırım Programı’nda, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden Okluk Devlet Konuk Evi olarak adlandırılan ‘yazlık saray’ için 2018 ve 2020 yılları arasından 620 milyon 500 bin TL harcandığı belirtildi.

Yazlık saray için 2021 yılında da 20 milyon TL’lik kaynak ayrıldığı ve Okluk Koyu’na inşa edilen yazlık sarayın 640 milyon 500 bin TL’ye mal olacağı ifade edildi. Milyonlarca liralık harcamanın, “Donanım, etüt proje, makine, teçhizat, peyzaj ve sosyal tesis yapımı” için harcandığı da aktarıldı.

130 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Okluk Koyu’nda yaptırılan 300 odalı yazlık sarayın olduğu yerleşke ve çevresindeki tahribat büyüyor. Bölgede yüzme havuzlu küçük saraycıklar, 3 helikopter pisti ve güvenlik alanı için imara açılan 65 hektarın ardından 27 hektarlık alanın daha statüsünde değişiklik yapıldı. Böylece toplamda 130 futbol sahasına yakın alan yapılaşmaya açıldı.