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  4. 05 Eylül 2019 10:21

Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Binali Yıldırım mı olacak ?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti kulislerinde İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağının konuşulduğunu söyledi.

Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Binali Yıldırım mı olacak ?
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "Binali Yıldırım’ın yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konuşuluyor. Ama milletvekili olması nedeniyle parlamentoda denge hesabı yapılır mı orasını bilmiyorum" ifadelerine yer verdi. 

'AK Parti kulisleri hareketli' başlıklı yazısında Selvi, söz konusu kulislerin Erdoğan ve çevresine değil, AK Partili vekillere dayandığını vurguladı. 

Binali Yıldırım için "Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, özgül ağırlığı olan bir isim. Üstelik ‘cumhur ittifakı’ ortağı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iyi bir diyaloğu olduğu biliniyor." ifadelerini kullanan Selvi, yazısını şöyle sürdürdü:

"Yıldırım’ın yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konuşuluyor. Ama milletvekili olması nedeniyle parlamentoda denge hesabı yapılır mı orasını bilmiyorum. Baştan açık ve net olarak söyleyeyim: Bunlar Erdoğan ve çevresine dayalı kulisler değil. AK Parti milletvekilleri arasında konuşulanları aktarmaya çalıştım. Galiba değişiklikler gerçekleşene kadar bu tür söylentiler devam edecek."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

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