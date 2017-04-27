Yeni kabinede Ali Babacan iddiası

Kabinede önümüzdeki günlerde geniş çaplı bir revizyona gidilecek. Beklenti, kabinedeki bu değişimin ekonomi yönetimindeki dağınık ve uyumsuz yapıyı ortadan kaldırması. Kabine değişimi siyasi kulislerdeki en sıcak başlığı oluştururken, AK Parti kulislerinde ekonomi yönetimi için sürpriz bir isim, Ali Babacan konuşuluyor.



'NEDEN ALİ BABACAN?'

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; ‘Neden Ali Babacan?’ sorusunun yanıtı ise ekonomide piyasalar için bir ‘çıpa’ olması, popülizmden uzak durması, bakanlığının son döneminde ortaya çıkan görüş ayrılıklarını, kamuoyu önünde tartışmak yerine müzakere ile çözme çabası, teknik kapasitesi ve birikimi olarak sıralanıyor.

AK Parti’nin kurucu üyelerinden olan Ali Babacan, 2002’de kurulan 58. Hükümette ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu. Kabinenin en genç bakanı olarak önemli bir görevi üstlenen Babacan, 2007 yılında Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı koltuğunu Ahmet Davutoğlu’na devredip bu kez Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak ekonominin dümenine geçti. 2 yıllık Dışişleri Bakanlığı dönemi dışında hep ekonominin başında oldu.

ONUN DÖNEMİNDE TL'DEN 6 SIFIR ATILMIŞTI

Bütçe disiplini, Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılması, IMF’ye olan borçların sıfırlanması, para politikalarının belirlenmesinde Merkez Bankası’nın bağımsız bir enstrüman olarak kullanılması, başarılı uygulamaları olarak dikkat çekti.

1 Kasım seçimlerinde adaylık başvurusu bile yapmadığı ancak son dakikada partisi tarafından Ankara 1. Bölgeden aday gösterildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Yeniden ekonomi yönetiminde yer alması beklenen Babacan, o dönem Ahmet Davutoğlu kabinesinde yer almadı. Halen sade bir milletvekili olarak siyasete devam eden Ali Babacan’ın, Abdullah Gül ekolünden geldiği biliniyor. Ali Babacan’ın kabinede yer bulup bulmayacağını önümüzdeki günler gösterecek.