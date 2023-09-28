Yeni parti geliyor! ''Tayyip Bey'i çok izliyorum'' diyerek açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti kurmaya hazırlanıyor. Yerel seçim sonrasını işaret eden Ağıralioğlu, ''Partiyi kurmak kolay ancak milletin kalbine kurmak zordur. Zor olanı yapacağız, milletin kalbine kuracağız partiyi. Tayyip Bey'i çok iyi izliyorum.'' dedi.

Seçim sürecinde Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapmasına karşı çıkan ve sert sözlerle İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı programda yeni parti kurma hazırlıkları içerisinde olduğu sinyalini verdi.

"MİLLETİN KARŞISINA ÇIKACAĞIM"

İstişare sürecini başlattığını söyleyen Ağıralioğlu, "Daha iyisini yapabilmeyi istişareye açtım. Yerel seçimin ardından istişaresini ettiği işi başlattım. İşin sonu memleketi yönetiyoruz iradesiyle buluştuğu gün, o programın bir iradesi vardır ve milletin huzuruna çıkacak. Milletin kalbine kurmak zordur partiyi. Tayyip Bey'i çok iyi izliyorum, neyin nasıl yapıldığına, yapılmadığına..." dedi.

"ÖZTRAK'IN YENİLDİKÇE ZEKASI AÇILIYOR"

AK Parti'nin oyunun yüzde 30'un altına indiğini iddia eden ve iktidarın tek amacının muhalefeti dağıtmak olduğunu belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sözlerini de eleştiren Ağıralioğlu, "Olağanüstü bir tespit. Bu siyasi zeka demek ki yenilgide, yenildikçe zekası açılıyor" ifadelerini kullandı.