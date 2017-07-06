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  4. 06 Temmuz 2017 09:54

Yeni parti için geri sayım ! Tarih belli oldu

Yeni parti kurmak için kolları sıvayan MHP'li muhalifler, tarihi de belirledi.

Yeni parti için geri sayım ! Tarih belli oldu
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Eski bakan Meral Akşener öncülüğünde başlatılan yeni parti çalışmaları, Kurban Bayramı sonrasında resmiyete bürünecek. İlk genel seçimlerde uygulamaya girecek Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum amacıyla çıkarılacak ve Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'da yapılacak değişiklikler de partilileşme sürecinde takip edilcek. 

MHP'li muhalif isimlerden Sinan Oğan'ın MHP'in 2018'de yapılacak olağan kurultayını bekleyeceği, Koray Aydın'ın ise MHP'de siyaset yapmaya devam edeceği ifade ediliyor. 

Habertürk

yeni parti , ümit özdağ , meral akşener