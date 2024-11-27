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Yeniden Refah Partili belediye başkanı istifa etti

Yeniden Refah Partili belediye başkanı istifa etti
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Sivas'ın Gemerek ilçesi Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden aday olan ve yüzde 58.91 oy oranıyla belediye başkanlığı görevine seçilen Çelikten, partisinden ayrılma kararı aldı. Çelikten'in yanı sıra Yeniden Refah Partisi'nden 9 belediye meclis üyesi ile bir il genel meclis üyesi de istifa etti.

Belediye Başkanı Sezai Çelikten'in şimdilik bağımsız olarak görevini sürdüreceği belirtilirken, istifanın gerekçesinin ilçeye daha etkin ve verimli hizmet sunma isteği olduğu ifade edildi.

İHA

Etiketler yeniden refah partisi istifa Sivas Gemerek
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