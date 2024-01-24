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Yeniden Refah'tan İstanbul adayı yalanlaması

Yeniden Refah'tan İstanbul adayı yalanlaması
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Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nden 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve AKP'nin adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddia edilen Yeniden Refah Partisi'nden yazılı açıklama geldi.

Partinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve AKP ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

 Bugün bir kısım medyada yer alan Ak Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için yapmış olduğu ittifak talebini kabul ettiğimiz yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Yeniden Refah Partimiz, Ak Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir.
Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız
Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır.
Bu hususta; Genel Başkanımızın yapacağı açıklama dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
YENİDEN REFAH

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nden 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'da aday çıkarmayacakları ve AKP'nin adayı Murat Kurum'u destekleyecekleri iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Etiketler yrp yeniden refah yeniden refah partisi istanbul aday İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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