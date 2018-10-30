Yerel seçimlere ittifaksız girecek AK Parti'ye kötü haber

ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere ayrı olarak girecek olmalarını değerlendirdi. İttifaksız yerel seçimde AK Parti'nin oylarını kaybetmeyeceğini aksine artıracağını söyleyenleri eleştiren Pösteki, 'Analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım' ifadelerini kullandı. Pösteki, bazı illerdeki olası sonuçları elindeki son anketin verilerine göre değerlendirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen hafta gerçekleşen grup toplantısındaki açıklamasının ardından AK Parti ile yerelde ittifakın sona ermesiyle birlikte, analizler de yeniden yapılmaya başlandı. Bazı anketçiler bu durumun AK Parti'ye yarayacağını ifade ederken bazıları ise MHP ile ittifak olmadan girilecek bir yerel seçimde özellikle İstanbul ve Ankara'nın risk taşıdığını dile getiriyor.



İttifaksız yerel seçimin AK Parti'ye yarayacağı, MHP'ye yaramayacağı şeklindeki ifadeleri hayretler içerisinde takip ettiğini dile getiren Pösteki, elindeki sonuçlara göre MHP'nin kazanmasının olası olduğu iller ve AK Parti için risk taşıyan illeri değerlendirdi.

Son 1 haftadır, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere ittifaksız şekilde girecek olmalarıyla alakalı yapılan yorumları, analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım.

Neymiş efendim, ittifaksiz yerel seçime girilmesi AK Parti'ye zarar vermiyormuş aksine daha faydalıymış vs...

AK Parti'nin İstanbul ve Bursa'yı riske atması, ittifaksız girdiği seçimde Ankara, Denizli, Antalya ve Balıkesir'i kaybetmesi nasıl bir faydadır anlayamadım.

Ayrıca diyorlar ki, MHP mevcut belediyelerini kaybediyor. Elimdeki araştırma sonuçlarına göre MHP, Bartın, Karabük, Isparta ve Osmaniye'yi %50'nin üzerinde bir oyla, Adana ve Mersin'i ise hatırı sayılır bir oyla yeniden kazanıyor. MHP açısından riskli olan tek yer Manisa...

Bunun ötesinde MHP; Tokat, Çankırı, Afyon, Kütahya, Düzce, Kırıkkale, Niğde, Kastamonu, Aksaray, Uşak ve Zonguldak gibi illerde potensiyel adaylarıyla şu an 1. durumda.

Velhasıl, MHP ile ittifak yapmadan yerel seçime girmesi AK Parti'ye fayda mayda sağlamıyor, her şey bir kenara İstanbul ve Ankara çok önemli çok.