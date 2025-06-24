Arif Kocabıyık 1.5 ay içinde üç kez tutuklanıp tahliye oldu
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Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV adlı Youtube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, 1.5 ay içinde 3 kez tutuklanıp serbest bırakıldı.
Youtube'da sokak röportajlarıyla bilinen İlave TV kanalının sahibi Arif Kocabıyık, 7 Mayıs'ta ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tutuklanıp 14 Mayıs'ta tahliye olduktan sonra yeniden gözaltına alınıp 15 Mayıs'ta tutuklandı.
Kocabıyık, 26 Mayıs'ta serbest bırakıldı. Savcılığın tahliye kararına itirazı üzerine Kocabıyık, 28 Mayıs'ta yeniden tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Arif Kocabıyık bugün bir kez daha tahliye edildi.
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