Yılmaz Özdil, Sedat Peker hakkında ne demişti?

Sosyal medyada paylaştığı videolar ile gündeme gelen Sedat Peker son videosunda Yılmaz Özdil için Dik adam kardeşim. Dik adam" demişti. Yılmaz Özdil'in

Hakkında kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Sedat Peker’in bugün yayınladığı videosundaki Sözcü yazarı Yılmaz Özdil detayı dikkati çekti. Her videosunda masaya kitaplar koyarak mesaj verdiğini söyleyen Peker’in önünde bu sefer gazeteci Yılmaz Özdil’in Son Cüret kitabı olduğu görüldü.

Peker, cezaevindeyken annesinin cenazesine gidememesine bir tek Özdil'in tepki gösterdiğini belirterek, "Namuslu adam olmak böyle bir şey kardeş. Namus sahibi bir adam. Beğenirsin, beğenmezsin, aynı dünya görüşüne sahip olursun, olmazsın. Ama dik adam kardeşim. Dik adam" ifadelerini kullandı. Peki Özdil, Peker'le ilgili ne demişti?

Sözcü yazarı Özdil, gazetesine ve gazetenin yöneticilerine “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” iddiasıyla ilgili açılan dava hakkında 2020 Ocak’ta bir açıklama yapmıştı. Özdil, o dönem Sözcü gazetesinin sahibi olan Burak Akbay’ın hakkında yakalama kararı olduğu için babası Ertuğrul Akbay’ın cenazesine gelemediğini anımsatarak şunları yazmıştı:

"Ertuğrul Akbay, rahmetli oldu. Aslında bu bir cinayetti. Çok sağlıklı insanlardan birisiydi. Tetikçi medyanın iftiraları ve düpedüz montajlanmış fotoğraflar, ona yapılan hakaretler ve oğlunun başına gelenler, Ertuğrul Akbay'ın bütün vücut sistemlerini bozdu ve kahrından öldü. Hiçbir şeyi olmayan adamın iki ay içinde elimizden kayıp gittiğini gördük.

Cenaze törenindeydik ve sadece Sözcü değil, tüm namuslu gazeteciler ve siz değerli yurttaşlarımız oradaydı. Ben 37 yıldır gazetecilik yapıyorum, hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Bir evlat, babasına musalla başında cep telefonuyla hakkını helal etti. Biz kabristana gittik, Burak Akbay babasının toprağa verilişini cep telefonundan gördü, duasını cep telefonundan yaptı."

“Biz bunların benzerlerini Ergenekon, Casusluk ve Balyoz kumpas davalarında yaşadık” diyen Özdil, Peker’i de şöyle anmıştı:

"Türkiye’nin en saygın insanı Mehmet Haberal babasını toprağa veremedi, hapisteydi., Sedat Peker, seversin ya da sevmezsin ayrı şey bu bir kutsal görevdir, annesini toprağa veremedi. Türkiye’nin kahraman komutanlarından Engin Alan, annesini, kardeşini toprağa veremedi. Bunu aynısını şu anda Sözcü’ye yapıyorlar."

PEKER, 6. VİDEOSUNDA YILMAZ ÖZDİL'LE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker'in yayımladığı 6. videoda Yılmaz Özdil'le ilgili dikkati çeken sözleri şöyle:

"Sizin şerefiniz maaşınız kadar, yemin ediyorum. Yılmaz Özdil. Vallahi diyorum, hiç tanımadım, hiç görmedim ancak ben cezaevindeyken bu Fethullahçılar, beni annemin cenazesine yollamadılar. 84 milyona uygulanan hakkı bana vermediler, vallahi vermediler. Ki ben herkes babasının oğluydu, ben annemin oğluydum. Anneme ne kadar düşkün olduğumu dünya bilir, vermediler. Ne insan hakları dernekleri, ne o, ne bu. Benim tarzıma gıcık kapıyorlar, böyle dik kafalıyım, işte pis pis gülüyorum, insanları gıcık ediyorum ya. Bir tek Yılmaz Özdil. Aynı davada yargılanan insanların hepsine cenazesine izin verdiniz, Sedat Peker'e neden izin vermediniz diye. Yaşı benden büyük olduğu için abi diye hitap edeceğim. Yılmaz Abi öyle dedi, başka bir Allah'ın kulu demedi. Hani eşitlik, lan ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Bu ülkenin kimliğini taşımıyor muyum?

Bugün de aynısı. Namuuslu adam olmak böyle bir şey kardeş. Namus sahibi bir adam. Beğenirsin, beğenmezsin, aynı dünya görüşüne sahip olursun, olmazsın. Ama dik adam kardeşim. Dik adam."

Cumhuriyet