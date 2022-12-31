Yılmaz Özdil tek taşla hem Erdoğan'ı hem de muhalefeti vurdu

Türkiye ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının, ne muhalefetin adayının ne de tarihinin belli olmadığı 2023 seçimleri için geri sayımdayken, Yılmaz Özdil'in yaptığı "galiba muhalefetin adayı o olacak" paylaşımı yılbaşı gecesine damgasını vurdu.

Türkiye'de 2023 seçimleri için geri sayım sürerken toplantı üzerine toplantı yapan Altılı Masa üyesi muhalefet hala adayını açıklamadı. Seçimlere sadece birkaç ay kalmışken muhalefetin bu sessizliğine imalı bir eleştiri yazarı Yılmaz Özdil'den geldi. Özdil yeni yıla sadece saatler kala dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Evet bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır.” sözlerini alıntılayan Özdil mesajında “Galiba muhalefetin adayı olacak…” ifadelerini kullandı.