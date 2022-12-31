  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Yılmaz Özdil tek taşla hem Erdoğan'ı hem de muhalefeti vurdu

Yılmaz Özdil tek taşla hem Erdoğan'ı hem de muhalefeti vurdu

Yılmaz Özdil tek taşla hem Erdoğan'ı hem de muhalefeti vurdu
Güncelleme:

Türkiye ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının, ne muhalefetin adayının ne de tarihinin belli olmadığı 2023 seçimleri için geri sayımdayken, Yılmaz Özdil'in yaptığı "galiba muhalefetin adayı o olacak" paylaşımı yılbaşı gecesine damgasını vurdu.

Türkiye'de 2023 seçimleri için geri sayım sürerken toplantı üzerine toplantı yapan Altılı Masa üyesi muhalefet hala adayını açıklamadı.

Seçimlere sadece birkaç ay kalmışken muhalefetin bu sessizliğine imalı bir eleştiri yazarı Yılmaz Özdil'den geldi.

Özdil yeni yıla sadece saatler kala dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Evet bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır.” sözlerini alıntılayan Özdil mesajında “Galiba muhalefetin adayı olacak…” ifadelerini kullandı.

yılmaz özdil'den muhalefete erdoğanlı eleştiri

 

Etiketler yılmaz özdil recep tayyip erdoğan muhalefet aday adaylık cumhurbaşkanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı: Aralarında Türk ünlüler de var
Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk hamle
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları - Güncel Liste
Hakem Erkan Özdamar askerlikten neden muaf tutuldu?
AK Parti'den ''yeni yıl sürprizi'' geldi: Seçim takvimi değişiyor!
MSB ve MİT'ten ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eurovision'da ilk 3'e girerek herkesi gururlandırmıştı: Şebnem Paker bakın şimdi ne yapıyor?
Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR konuşması ortaya çıktı!
Ünlü fast food zincirinin zammı sosyal medyayı salladı!
AVM'de tekme tokat, saç saça baş başa kavga! Ortalık savaş alanına döndü