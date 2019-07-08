Yine, yeniden torba yasa geliyor! Teşvikler, yedek akçe, yeni zam!

Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz.

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.

Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme getiriyoruz. İstanbul Yaklaşımı benzeri bir sistem. 2 yıllık sürede şirketler müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar yapılandırılacaktır.

Mehmet Muş, Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğinin kanunsuz olmadığını belirtti.