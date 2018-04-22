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  4. 22 Nisan 2018 13:02

Yunan Bakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Yunan Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 darbeci ile 2 Yunan askeri hakkındaki açıklamasına sosyal medyadan cevap verdi.

Yunan Bakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
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Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 8 darbeci ile 2 Yunan askeri hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Kammenos, “Ben, Yunan askerlerinin rehin olduğundan bahsederken bazıları bana saldırdı, dalga geçti. Ama maalesef takas önerisi ile haklılığım ortaya çıktı. Yunanistan barışı istiyor, bu halklarımızın faydası içindir. Bunun çözümü 2 Yunan askerinin serbest bırakılmasıdır” dedi.

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İHA

yunanistan , savunma bakanı , recep tayyip erdoğan
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