Zafer Partisi lideri Özdağ: ''Zevzeklerin kim olduğunu kamuoyu anladı''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 4 Nisan 2021 tarihinde 103 Amiral tarafından yayınlanan Montrö Bildirisi’ne ilişkin yürütülen davanın ilk duruşmasına katıldı.

Montrö Bildirisi’ne ilişkin yürütülen davanın ilk duruşmasına katılan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ açılan davanın şov mahkemesi olduğu değerlendirmesini yaptı. Ergenekon, Balyoz davalarına dikkat çekerek, “Ergenekon, Balyoz ve Casusluk adı verilen AKP-Fetö komplolarının şimdi sadece AKP tarafından çekilen versiyonunu izliyoruz. Neymiş, değerli amirallerin suçları Türkiye'nin güvenliği için endişe duyuyorlarmış ve bu endişelerini bir bildiriyle Türk kamuoyuyla paylaşmışlar haklı çıktıklarını, şimdi bu bildiride söylenenlerin hepsinin Dışişleri Bakanı tarafından Milli Savunma Bakanı tarafından tekrar edildiğini görüyoruz. Yani emekli amiraller imiz tarafından söylendiğinde suç oluyor da bakanlar tarafından söylendiğinde doğru mu oluyor?” dedi.

Meral Akşener‘in 103 amiral için yaptığı ‘zevzekler’ yorumuna Özdağ, “İçerideki değerli amiralleri ziyaret ederken, kendileriyle görüşürken hiç zevzek görmedim. Ama zevzeklerin kim olduğunu Türk kamuoyu bir kez daha anladı. Bazıları hala utanmadan, Ergenekon ve Balyoz gibi komploların arkasında sözde siyasi muhalif olarak durmaya devam ediyorlar. FETÖ saldırganlığını ve söylemini tekrar ediyorlar. Biz Zafer Partisi olarak amirallerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız, hukukun yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz.” dedi.