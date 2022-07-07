Zafer Partisi seçim anketlerindeki oy oranıyla dikkat çekiyor

2023 seçimleri için 1 yıldan kısa bir süre kala seçim anketlerinin parlayan partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığı'ndaki Zafer Partisi oldu.

2023 seçimleri için geri sayım sürerken seçim anketleri de peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Kamuoyu araştırmalarının neredeyse tamamında iktidardaki AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın hem birlikte hem de tek tek oy kaybı görülüyor.

Bununla birlikte muhalefet partilerinin oylarında ise yükseliş var.

Ancak anketlerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise özellikle Türkiye'deki sığınmacı sorunuyla ilgili somut olarak çözümler üreten ve Türkiye'nin hem yaşamakta olduğu hem de ileride yaşayabileceği sorunları kamuoyuna duyuran tek parti özelliğini taşıyan Zafer Partisi'nin oy oranı.

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığı'ndaki Zafer Partisi son kamuoyu araştırmalarındaki oy oranlarıyla 2023 seçimleri öncesinde siyasete yeni bir soluk katabilme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Buna örnek olarak son iki anketteki oy oranları dikkat çekti.

İstanbul'un 34 ilçesinde yapılan bir ankette, AK Parti %26,4'lük oy oranıyla birinci partiyken, AK Parti'yi %23,1 ile CHP, % 11,9 İle İYİ Parti takip etti. MHP'nin %3,1 oy alarak 7'nci sırada yer aldığı anket sonuçlarında Zafer Partisi ise %7,9 oy oranıyla AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ardından 5'inci parti oldu.

Anketteki genel sıralama da şu şekilde:

AK Parti % 26,4

CHP % 23,1

İYİ Parti % 11,8

HDP % 9,2

Zafer Partisi % 7,9

Yeniden Refah % 3,4

MHP % 3,1

Deva % 2,6

Saadet % 1,1

Bir diğer ankette ise yine benzer bir sıralama gözlemlendi. Zafer Partisi diğer ankette % 8,4 oy oranı ile 5'inci parti oldu. İkinci anketteki genel sıralama ise şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti % 26,4

CHP % 19,1

İYİ Parti % 12,1

HDP % 9,8

Zafer Partisi % 8,4

MHP % 4,4

Diğer % 3,8

Deva % 1,9

Yeniden Refah % 1,8

Saadet % 1,6

Kararsızlar % 7,2

Oy Kullanmayacaklar % 3,5