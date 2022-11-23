Prof. Dr. Celal Şengör'den deprem uyarısı: ''İstanbul'dan taşının''

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası başlayan tartışmalarda Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış. Stres birikimi had safhaya yaklaştı" dedi.

Bugün sabaha karşı saat 04:08’de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremi Kandilli Rasathanesi 6, AFAD’sa 5,9 büyüklüğünde açıkladı.

Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu çok sayıda ilde hissedildi. Artçı sayısı 100’ü aşarken, açıklanan yaralı sayısı da 60’ın üzerinde.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Şengör, depremin Düzce’deki gerilimi boşalttığı görüşünü reddederken, İstanbul depreminin epey yaklaştığını düşünüyor.

Şengör’ün deprem hakkındaki görüşü şöyle:

Bu deprem müthiş kötü bir haberdir. Bu deprem Kuzey Anadolu fayının hareketinin tüm jeologlar tarafından tam olarak anlaşılamadığının göstergesidir. 22 yıl içinde Düzce’de ikinci bir deprem bu. Oysa herkes Düzce’nin gerilimini boşalttığını ve uzunca bir süre ciddi bir deprem olmayacağını düşünüyordu. Öyle olmadığını gördük.

Bunun anlamı şu. İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış. Stres birikimi had safhaya yaklaştı.

Naci Görür’ün dediği doğru. Bolu Dağı’na doğru da bir deprem bekleyebiliriz. Ama orada 1944’te bir deprem oldu. Stres var ama çok büyük bir depreme yol açacak kadar değil.

Asıl stres birikimi Batı’ya doğru oldu. Yani Adapazarı, Gölcük ve İstanbul.

İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum. Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir. Sana tavsiyem İstanbul’dan, şehir içindeki evinden taşın. O kadar hazırlıksızız ki, bir doğalgaz boru hattının kırılması bile yeter. Taşın çünkü Fatih’siz bir hayat istemiyorum.