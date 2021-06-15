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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın geliştirdiği aşı için flaş iddia

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın geliştirdiği aşı için flaş iddia

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın aşısına onay vermediğini iddia ederken ''Devlet Bahçeli'nin yaşananlarda etkisini'' sordu.

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın aşısına onay vermediğini iddia etti.

Adnan Bulut, "Neden? Bahçeli’nin bu işte dahli var mı? Bu kadar mesafe katedilmişken neden onay verilmedi?" sorularını yöneltti. 

 Adnan Bulut'un paylaşımı şöyle oldu:

Sağlık Bakanlığı'nın Ercüment Ovalı'nın aşısına onay vermediği öğrenildi.

Neden? Bahçeli’nin bu işte dahli var mı?

Ercüment Ovalı ile CB Erdoğan arasında bir temas olduğu bilgisini edinmiştim. Bu kadar mesafe katedilmişken neden onay verilmedi?

 

Etiketler prof. dr. ercüment ovalı devlet bahçeli sağlık bakanlığı aşı recep tayyip erdoğan
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