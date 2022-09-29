Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı bir programda evlenen ve evlenecek olan çiftlere verdiği bu tavsiye günün en çok paylaşılan içeriklerinden biri oldu.
Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir programda evlenen ve evlenecek olan çiftlere verdiği tavsiyeler ile dikkat çekti. Ortaylı’nın çiftlere, “Dünyayı görmeden hiçbir şey fark edemezsiniz. Evlenipte mobilyacı gezeceğinize dünyayı gezin. Bu doğrudur. Evlenin ona hiçbir itirazım yok. Mobilyalar kaçmıyor” dedi.
Ortaylı’nın konuşması izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
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