Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli deprem fırtınası aralıksız devam ederken Konya'da da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem Türkiye'deki deprem korkusunu yeniden hortlatırken, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan peşpeşe kritik uyarılar geldi.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'de gece yarısı meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerinde de Konya'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Her gün orta şiddette bir depremin yaşandığı Türkiye'de endişeler artarken deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: "Bu Türkiye'nin ayıbıdır''

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gece yarısı meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklçamada bölgedeki gerginliğin sürdüğünü belirterek, "Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 bir artçı deprem daha 7 km derinde Sinandede gerçekleşti. Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer. Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum. Ne yazık ki inceleme yaptığım sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak teyidi yaklaşık 980 konut oturulmayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım da eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı‘ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı‘nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür: "Başlangıçta normaldi ama..."

Prof. Dr. Naci Görür de bölgedeki deprem fırtınası için "Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Osman Bektaş: ''Fayın parametreleri de bilinmiyor"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Konya depremiyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş, depremin Bala–Tuzgölü Fay Zonu üzerinde geliştiğini belirtti.

Bektaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bala- Tuzgölü Fay Zonu üzerinde gelişti. Levha içi fayın hızı çok küçük olduğundan deprem peryodu tahmin edilemiyor. Deprem parametreleri de bilinmeyen fayın 6-7 büyüklüğünde deprem üretmesi olası. Zaman?"

Bektaş, söz konusu fay hattının levha içi fay özelliği taşıdığı için depremin periyodunun öngörülemediğini vurguladı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

