Prof. Dr. Naci Görür, tek tek kırmızı alarm veren illeri açıkladı!

Deprem uzmanı Prof. Dr.Naci Görür, Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında TGRT Haber Canlı yayınında yaşanabilecek yeni depremlerle ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr.Naci Görür,birincisi Marmara bölgesi çok ciddi ve çok dikkat etmemiz lazım. İkincisi Bingöl Karlıova ile Erzincan arası, bir diğeri ise Doğu Anadolu fay hattı üzerinde Karlıova, Çelikhan Erkenek, Maraş Türkoğlu bölgesi dikkatli olunması gereken yerler'' dedi.