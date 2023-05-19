Prof. Dr. Naci Görür'e 3 deprem bilimciden itiraz

11 ilimizi yerle bir eden ve 55 binden fazla canı kaybettiğimiz Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler için 1,5 yıl önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul'da 7 büyüklüğünde deprem beklediğine dair açıklamalarına peş peşe itiraz geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sabancı Üniversitesi'nde düzenlenen 'Ülkemizde Deprem ve Depreme Dirençli Kentler' başlıklı seminerde 2029'a kadar İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu söyledi.

Görür'ün açıklamasının ardından sosyal medyada paylaşım yapan, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, "Hala bu olasılık hesabını kullanmak doğru değildir. Analizin yenilenmesi gerekir. Çünkü son 25 yılda yeni depremler oldu ve olasılık değişti" dedi.

Gökçeoğlu, Twitter paylaşımında "1999'da yapılan olasılık temelli bir araştırmaya göre 'önümüzdeki 30 yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olma ihtimali % 64' denmişti. Hala bu olasılık hesabını kullanmak doğru değildir. Analizin yenilenmesi gerekir. Çünkü son 25 yılda yeni depremler oldu ve olasılık değişti" görüşünü dile getirdi.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Gökçeoğlu'nu destekleyerek "Hocam yeniledik. Takan yok varsa yoksa tek fay" yanıtı verdi.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da Gökçeoğlu'nun açıklamasına "Analizler yenilendi zaten. Tom Parsons 2004'te 2000'deki yayınını güncelledi. Murru vd. ise Marmara Bölgesi için çok daha ayrıntılı bir analizi 2016'da yayınladı. Olasılık M7,3 ve daha büyük bir deprem için 30 yılda % 48 olarak açıklanmıştır" görüşünü paylaşarak destek verdi.