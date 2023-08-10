Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan altın için kritik uyarı

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş bakanlığın 1 gram altı altın için aldığı kararın ardından çok kritik bir uyarı geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Bakanlığı bu kararını değerlendiren ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan hem enflasyon hem de dolandırıcılık uyarısı geldi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 1 gram altı altın kararı sonrası Özgür Demirtaş, “1 gram altı altın satışının yasaklanması, dolandırıcılara yol açar. İnsanlar adına toplu altın alacağını iddia eden dolandırıcılar çıkar.” dedi.

Ekonomist Demirtaş paylaşımın devamında enflasyon vurgusu yaptı. Demirtaş, “Bu tip yasaklar yerine, insanların enflasyondan korunacağı yolları neden kapattık diye düşünmek lazım… Siz yolları kaparsanız, insanlar alternatif yatırıma yönlenirler” değerlendirmesinde bulundu.

Altın ithalatına ‘kota’ uygulamasına getirilmesine de değinen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “İthalata kota koymak yerine insanların neden altın aldığını sorgulamalı. İnsanlar faizin baskılandığı yerde kendilerini enflasyondan korunmak için değişik enstrümanlara yöneliyorlar. Enflasyon kötülüklerin anasıdır. Onu yok etmeden, sonuçlarıyla mücadele etmek yanlıştır” ifadelerini kullandı.