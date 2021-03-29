Psikolog desteği online olması ne kadar doğru?

Günümüzde insanların gerekli durumlarda psikolojik destek almasının ne kadar normal ve gerekli olduğu konusunda önemli bir bilinçlenme gerçekleşmiştir.

Hatta psikolojik problem olmasa bile kişinin kendini tanıması ve hayatını iyi yönetebilmesi için destek almasının normal olduğu kabul ediliyor.

Öte yandan insanlar hızlı yaşam koşulları ve pandemi gibi nedenlerle psikolojik destek almak için zaman ayırmakta zorlanabilir. Buna karşılık 2000'li yıllarda dijital dünyanın gelişmesiyle online psikolog desteği uygulaması ortaya çıkmıştır. Bugün birçok profesyonel tarafından online destek hizmeti sunulmaktadır.

Online Psikolojik Destek Nedir?

Online psikolog destek hizmetlerinde danışan kişi ile psikolog fiziki olarak aynı ortamda değildir. Bilgisayar gibi teknolojik aletlerle internet üzerinden görüntülü görüşme sağlanır ve herhangi bir terapi seansındaki gibi görüşmeler yürütülür.

Başlangıçta online terapide eksiklikler olabileceği düşünülebilir. Bire bir görüşme ile sağlanan faydaların ne kadar sağlanacağı konusunda kuşku da duyulabilir. Ancak online terapilerin de birçok artı yönü olduğu kabul edilmelidir. Bu yönüyle hangi yöntemin daha faydalı olduğuna her hastanın içinde bulunduğu şartlara göre karar verilmelidir.

Online terapi uygulamalarının telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlarla yapılması nedeniyle bu işlemlere telepsikoloji adı da verilir. aslında telepsikoloji uygulamaları birçok yönüyle hem danışan hem de psikolog açısından önemli avantajlar sağlar.

Online Terapi Faydaları

Online psikolojik destek hizmeti klasik yönteme göre çok daha kolay ulaşılabilirdir. Danışanlar yolda geçecek zamandan tasarruf ederek istedikleri yerden internet bağlantısı kurarak seansa katılabilir. Zamanla yarıştığımız günümüzde bu durum her iki taraf için de önemli bir avantajdır. Şehir trafiğinin stresinin yaşanmaması bile online terapilerin terci edilmesi için yeterli olabilir.

Online terapilerin ücretleri klasik terapilere göre daha uygundur. Bu yönüyle online seanslar kişilerin psikolojik desteğe kolay ulaşımını sağlar.

Danışanlar Kimlik Bilgilerini Gizli Tutabilir

bazen toplum tarafından tanınan kişiler kişisel bilgilerinin yayılması endişesi ile psikoloğa gitmekten kaçınabilir. ya da sadece çekingenlik gibi nedenlerle bu kaçınma gerçekleşir. Online terapi yönetiminde danışanlar kimlik bilgilerini psikoloğa ya da sekreterine vermek zorunda kalmaz.

Kişisel bilgilerin güvenliğine verilen önemin arttığı günümüzde online psikolojik destekler bu özelliği ile de tercih edilir.

Online Terapiler Ne Kadar Etkili?

Online terapilerle yüz yüze terapilerin etkilerinin karşılaştırılması ve terapi türleri incelemesi için bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre depresyon tedavisinde her iki yöntemin aynı şekilde etkili olduğu tespit edilmiştir. Anksiyete ve stres tedavisinde tam bir karşılaştırma yapılamamakla birlikte online seansların fayda sağladığı tespit edilmiştir. Şizofreni hastalığında da online psikolojik destekle fayda sağlandığı görülmüştür.

Diyabet tedavisi, kilo verme, sigarayı bırakma gibi özel bir hedefe yönelik tedavilerde de önemli derecede klasik ve online terapi farkı tespit edilmemiştir. Yani her iki tedavi yöntemi de benzer ölçülerde etkilidir.

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