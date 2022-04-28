Putin: ''Yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz''

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere “yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini” söyledi

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere “yıldırım hızıyla yanıt vereceklerini” söyledi, “Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız” dedi.

BALİSTİK SİLAHLAR

Putin nasıl bir müdahalenin yapılacağına şimdiden karar verdiklerini söyledi fakat bunun ne olduğunu açıklamadı. Putin’in bu ifadeyle balistik ve nükleer silahları kastettiği düşünülüyor. Rusya, işgalin başlamasının ardından stratejik nükleer silahlarını yüksek alarm konumuna getirdiğini duyurmuştu.

Analistler Putin’in bu tehditleri, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya daha fazla yardım etmemesi için yaptığını düşünüyor. Ukrayna’nın müttefikleri son dönemde silah yardımlarını artırmış, ABD de Ukrayna’da Rusya’yı yenmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

HAVA SAVUNMA TANKI GÖNDERİLECEK

Batılı yetkililer Rusya’nın Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki ilerleyişinin bu yardımlar nedeniyle yavaşladığı görüşünde. Bu hafta Almanya Ukrayna’ya 50 adet hava savunma tankı vereceğini, İngiltere de deniz füzeleri göndereceğini açıklamıştı.

İngiltere ayrıca Batı ülkelerini Ukrayna’ya savaş uçağı vermeye davet etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batı ülkelerinin ateşe körükle gittiğini, bunun Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabileceğini söylemişti. Bir Batılı yetkiliye göre “Rus güçleri Ukrayna’nın sert direnişi karşısında ilerlemekte zorlanıyor ve kayıplar veriyor”.