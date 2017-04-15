Reina saldırganıyla bağlantılı hücrelere TEM darbesi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Deaş'ın Rumiyah dergisinde “sandıklara saldırın” talimatı üzerine örgüte yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, yılbaşı gecesi Reina’da kaleşnikoflu saldırı düzenleyerek 39 kişiyi katleden 71 kişiyi de yaralayan Abdulgadir Masharipov'la bağlantılı bir hücre belirledi. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen hücre takibe alınınca, örgüt adına savaş bölgelerine giden bazı isimlere de ulaşıldı. Bir hafta içerisinde, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Eenyurt, Küçükçekmece ve Pendik’deki adreslere baskın düzenlendi.

Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri ile düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Özbeklerin de bulunduğu 41'i yabancı 49 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 Kaleşnikof mermisi, kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülmüş 1 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1 pala, çok sayıda dijital malzeme, 7 bin dolar, 3 bin İsveç kronu, 4 bin 380 lira ve 1 askeri kamuflaj ele geçirildi.

REINA SALDIRISINDA NE OLMUŞTU ?

İstanbul'un en ünlü eğlence mekanlarından Reina'da yılbaşı gecesi Abdülgadir Masharipov isimli saldırgan otomatik silahla baskın yapmış ve 39 kişiyi katletmişti.

Saldırgan olaydan 16 gün sonra Esenyurt'te bir sitede ele geçirilmişti.