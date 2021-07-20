Rektöre 10 ayrı görev

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in, üniversitede 10 ayrı görevde bulunduğu ortaya çıktı. Biber'in görevi, ‘Dilek- Öneri-Şikayet Sorumlusu’ olmayı da kapsıyor.

Halk, bir yandan ekonomik kriz bir yandan da pandemiyle mücadele etmeye çalışırken, kamuda birden fazla yerden maaş alan bürokratlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bir çok kesimin tepkisini çeken bu ballı maaşlara, Ardahan Üniversitesi rektörü de dahil oldu.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in, rektörlük göreviyle beraber toplamda 10 farklı görevde bulunduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Talat Atilla'nın Twitter hesabından "Kendisini 10 göreve birden atayan rektör beyin bayramını en içten ( ! ) duygularla kutlar, Allah'tan kendisine utanma dilerim" notuyla paylaştığı rektörün görev listesi Üniversite Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan "Dilek/Öneri/Şikayet Sorumluluğu"na kadar uzanıyor.

Prof. Dr. Biber'in rektörlük görevinin dışında yaptığı görevler şu şekilde:

Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar ile Teknokent Koordinatörü

Kurumsal Yazılı Koordinatörü

Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü

Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü vekili

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Öğretim üyelerinin birden fazla göreve atanmalarının üniversitedeki personel yetersizliğinden olduğu bilinse de Biber'in dekanlık ve yüksekokul müdürlüğü gibi alanlar dışındaki görevlendirmeleri dikkat çekti.

Biber, Ocak 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştı.