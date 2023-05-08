Reuters'tan dikkat çeken genç seçmen analizi

İngiliz haber ajansı Reuters, 14 Mayıs seçimleri için genç seçmenlerle ilgili dikkat çeken bir haber/analiz yayınladı.

Türkiye’de kritik 14 Mayıs seçimleri için 6 günlük geri sayım başlarken İngiliz haber ajansı Reuters, bu seçimlerde çok kritik bir öneme sahip olan genç seçmenin nabzını yokladı.

“Türkiye seçimlerinde ilk kez oy kullananların çoğu yeni bir hayat için sandığa gidecek” başlığıyla servis edilen haberde, “Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde henüz doğmamış olan ama oy kullanma yaşına girdiğinde daha iyi bir hayatın var olduğunu, günümüz sosyal medya olanakları sayesinde kendinden önceki kuşaklardan daha hızlı öğrenmiş 6 milyonun üzerinde genç seçmenin çoğu içine doğduğu dünyayı değiştirmek, öfkesini dindirmek için sandığa hazırlanıyor” yorumu yapıldı.

GENÇ SEÇMENİN SAYISI 6.4 MİLYON

Fakat genç seçmen arasında iktidarın mevcut sorunları çözebileceğine inanlar olduğu da belirtilirken ajansa konuşan bir tekstil firmasında model teknikeri olarak çalışan 21 yaşındaki Berivan ilk kez oy kullanacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Berivan, “Ekonomi kötü durumda. Gençlik bunun önüne geçebilir. Z kuşağı bunu değiştirebilir… Bunlar da tamamen gençliğin seçeceği insanla veya gençliğin değiştireceğine güvendiği insanla olacak” yorumunu yaptı.

18-22 yaş arasındaki seçmen sayısının 6.4 milyon olduğunu ve ilk kez oy kullanacak seçmen sayısının da çok yüksek olduğu belirtildi.

Berivan isimli seçmen, “Eğitimin ve ekonominin toparlanması demek, gençliğin kurtulması demek. İnşallah eğitimi toparlayabilir, ekonomiyi toparlayabilir. Gençliği kurtarabilir diye düşünüyoruz… Sistem tamamen çöktü, artık okullar tamamen para üzerine. Maddi durumu iyi olan herkes meslek sahibi; torpil olmayan hiç kimse bir yere varamıyor” yorumunu yaptı.

“EKONOMİNİN SEBEBİ ŞU ANKİ İKTİDAR”

“Şu an iktidarda olan insanlardan herhangi bir beklentimiz yok, ülkeyi batırdı… Ülke tamamen berbat bir durumda. Eğitimin tamamen paraya dönüşmesinin sebebi o. Ekonominin berbat olmasının sebebi şu anki iktidar” diyen Berivan, Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylüyor.

Berivan, “Çünkü birçok partinin birleşip bir şeyler başarabileceğini düşünüyoruz… Umarım gençleri görürler. İnşallah eğitimi düzeltirler… Şu anki iktidarın değişmesi hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum” dedi.

Reuters’ın haberinde, Erdoğan iktidarını destekleyeceğini söyleyen 2001 doğumlu Emre Örgün isimli gencin açıklamaları da dikkat çekti.

Örgün, “Tabii ki de devam etmesini istiyorum. Birkaç politika değişikliğiyle şu andaki var olan hükümetin devamını istiyoruz… Eğitim, istihdamın maliyetinin değişmesi, alım gücünün gençlere yönelik krediler olsun, onların yönelik faizler, fahiş fiyatların değişmesini istiyoruz” yorumunu yaptı.