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Rize’de bir köy karantinaya alındı

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy köyü, vakaların artış göstermesi nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Rize Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Ardeşen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 11 Mart 2021 tarihli ve 6 sayılı kararı ile Covid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Köprüköy köyünde 11 Mart 2021 tarihi, saat 16.00’dan itibaren karantina uygulamasının başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Etiketler rize köy karantina
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