Roma dönemine ait İncil'ler ele geçirildi !

Şanlıurfa'da jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda Romadöneminde yazılan 10 İncil ile ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de ise otomobilin koltuk kılıfından Roma, Helenistik, Bizans ve İslami dönemlere ait 106 adet sikke çıktı



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aylık istihbari çalışmayla B.A.'nın, tarihi İncil satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, B.A.'nın, Direkli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Roma döneminde yazıldığı belirlenen 10 İncil, ruhsatsız 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen kitap, silah ve mühimmata el konulurken, B.A. gözaltına alındı. El konulan İncil'ler Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DURDURULAN OTOMOBİLDEN TARİH ÇIKTI

Denizli'de polis tarafından yapılan operasyonda Roma, Helenistik, Bizans ve İslami dönemlere ait 106 adet sikke ve 1 adet haç şeklinde kolye ucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, aldığı istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapabileceği değerlendirilen şüpheli şahsı takibe aldı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler aracı durdurarak arama yaptı. Aramada aracın şoför koltuğunun kılıfına poşet içinde gizlenmiş üzerinde değişik figürlerin bulunduğu 106 adet sikke ile 1 adet haç şeklinde kolye ucundan oluşan tarihi eser bulundu.

Ekipler, Denizli Müze Müdürlüğü görevlilerinden eserlerin dönemi ve türünün belirlenmesi için yardım istedi. Görevliler yaptıkları incelemede tarihi eserlerin gümüş, bronz ve pirinç cinsinde olan sikke ve haç röliker ismi verilen kolye ucu olduğunu ayrıca Roma, Helenistik, Bizans ve İslami dönemlerine ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.