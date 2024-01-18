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RTÜK’ün yeni üyesi belli oldu

RTÜK’ün yeni üyesi belli oldu
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TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine Ahmet Can Buğday seçildi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu’nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) boş bulunan üyelik için seçim yapıldı.

İYİ Parti kontenjanından seçilecek üye için Ahmet Can Buğday ve Hüseyin Raşit Yılmaz aday gösterildi.

Genel Kurul’da yapılan gizli oylamada, toplam 344 oy kullanılırken, Ahmet Can Buğday 306 oy, Hüseyin Raşit Yılmaz 7 oy aldı. Yapılan oylamada 30 oy geçersiz, bir oy ise boş sayıldı.

Bu sonuçla Ahmet Can Buğday, RTÜK'ün yeni üyesi oldu.

RTÜK üye seçiminin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kabul edilen Danışma Kurulu önerisi kapsamında başka bir görüşme yapmayarak birleşimi, 23 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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