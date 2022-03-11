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Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi yola çıktı

Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi yola çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan beri Azak Denizindeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını, bir geminin de Temruk'ta yükleme için beklediğini açıkladı.

Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17’sinin Türkiye’ye gelmek üzere çıkış yaptığını duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "24 Şubat’tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk’da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir." denildi.

Etiketler rusya liman Türk gemileri gemiler
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